美盼拜习会化解紧张 但双方均无意妥协

（法新社华盛顿15日电） 美国总统拜登和中国国家主席习近平美东时间今天将举行视讯会谈，以化解彼此因台湾等一触即发问题而形成的紧张关系，不过双方都表明无意妥协。

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法新社报导，拜登自今年元月就职后，已与习近平通过2次电话，但因习近平担心疫情，不愿出访，因此线上影音互动就成了两人避免面对面接触的唯一对话选择。

在拜习会准备召开期间，外界注意力集中在双方对于台湾问题的争执，而拜登的幕僚将两人此次会谈称为有助防止紧张关系恶化的机会。

拜登政府一名高层官员告诉记者，「身为负责任的全球领袖，我们了解，维持沟通管道畅通事关重大」；并说，双方竞争不应导致冲突。

这名官员说：「拜登总统还将表明，我方希望建立双方共同的防护机制，以避免误判或误解。」

另一方面，白宫也设法要使外界不致期望过高，前述官员说，拜习会「不是一次能让我们期待一定会有结果的会谈」。

此次拜习会出于拜登的提议，将在华府时间今天晚上7时45分（台湾16日早上8时45分）展开。

拜登从政数十年来，已成为外交政策老手，他经常表示，电话交谈无法取代面对面会商。

习近平已有将近2年时间未出国访问，近来他没有出席在英国格拉斯哥（Glasgow）举行的联合国气候变化纲要公约第26次缔约方会议（COP26）以及在义大利罗马召开的20国集团（G20）峰会，遭到拜登严厉批评。

© 2021 AFP