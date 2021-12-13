美知名吸血鬼小说女作家安．莱丝病逝 享寿80

（法新社华盛顿12日电） 美国知名哥德小说女作家、好莱坞电影「夜访吸血鬼」（Interview with the Vampire）原着作者安．莱丝（Anne Rice）昨晚病逝，享寿80岁。

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安．莱丝的儿子克里斯多福（Christopher Rice）在脸书专页贴文说：「在她走到人生尽头前，我坐在病床旁陪着她，她的成就与勇气都令我敬佩。」

克里斯多福说，母亲死于中风并发症。

安．莱丝1976年出版畅销着作「夜访吸血鬼」，这部作品1994年改编成同名电影，由好莱坞两大男神汤姆克鲁斯（Tom Cruise）、布莱德彼特（Brad Pitt）主演，也是2002年版「蜘蛛人」（Spider-Man）女星克莉丝汀邓斯特（Kirsten Dunst）童星时期的代表作。

全球销量超过1.5亿册的她写过逾30本书，有许多是「吸血鬼」系列，其中又以处女作「夜访吸血鬼」最广为人知，另一部作品「天谴者的女王」（The Queen of the Damned）则在2002年改编成电影「魔咒女王」。

克里斯多福写道：「我们一家的悲痛之情，说也说不尽。作为我的母亲，她总是无条件地支持我，教导我拥抱梦想、拒绝从众行为，并挑战恐惧和自我怀疑的晦暗之声。」

「作为一名作家，她鼓励我挑战（作品）流派界线，屈服于自己执着的热情。」

英国作家畅销恐怖作家莎拉平柏罗（Sarah Pinborough）说：「我从小就对吸血鬼深深着迷，当我发现莱丝的作品时，就非常喜欢她这种类型的写作手法，不仅在书中创造出极为生动的时空背景与角色，更重要的是，让读者感觉内容贴近自身与所处的时代。」

根据声明，安．莱丝的私人安葬仪式将在纽奥良（New Orleans）举行。

克里斯多福补充说，明年会在这座城市举行一场公开纪念活动，届时将邀请「朋友、读者和粉丝」一同参与。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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