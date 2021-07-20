美研究：印度实际病故人数较通报数字高出10倍

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（法新社新德里20日电） 美国1间智库今日表示，印度官方目前共通报近41万5000人染疫死亡，实际上这个数字可能高出10倍。这场COVID-19疫情也可能是该国独立以来最惨重人道主义灾难。

根据华府智库「全球发展中心」（Center for Global Development）的研究，该机构针对印度实际病故人数的估计为目前最高。拥有13亿人口的印度，4月、5月因Delta变异株肆虐，死亡人数激增，现正逐步摆脱最严重困境。

上述研究分析了大流行开始至今年6月的资料，研判共有340万至470万人死于这种病毒。

研究人员表示，「真正的死亡人数可能多达数百万，而非数十万。这可说是印度分离独立以来，最惨重的人道悲剧」。

目前印度官方公布的死亡人数略高于41万4000例，仅次于美国的60万9000例和巴西的54万2000例，高居世界第三。

数月来多名专家都对印度公布的死亡人数表示怀疑。他们认为，印度的医疗体系面临沉重压力，不是故意公布错误资讯。

最近数周内，印度多个省分纷纷修改病故人数，增加数千名「校正回归」死亡人数。

世界卫生组织（WHO）5月公布的一份报告则显示，在大流行期间，全球死于COVID-19（2019冠状病毒疾病）或其他原因的实际人数，高达官方统计数据的3倍。

© 2021 AFP