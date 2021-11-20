美研究：孕妇感染COVID-19 大幅提高死产风险

（法新社华盛顿20日电） 美国政府大型研究19日显示，孕妇若感染COVID-19（2019年冠状病毒疾病），死产的机率约为未感染孕妇的2倍。而在Delta变异株成为主要流行病毒时期，机率更提高至4倍。

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法新社报导，这项分析研究由美国疾病管制暨预防中心（CDC）执行，分析美国庞大的医院数据库当中超过120万起分娩案例，研究期间为2020年3月至2021年9月。

整体而言，死产的机率极低，仅有0.65%，或8154起。

然而，利用统计方法计算可能造成研究结果偏差的其他变数影响后发现，在Delta变异株流行之前，确诊COVID-19的孕妇死产的机率是一般孕妇的1.47倍，Delta变异株开始流行后，机率提升至4.04倍，整体平均机率为1.90倍。

研究报告作者表示，先前研究认为，死产风险提高的可能生理因素是病毒造成发炎，或减少了胎盘的供血量。

确诊Covid-19的孕妇，若出现慢性高血压、怀了不只一个婴儿、心脏损伤、胎盘剥离、败血症、供血不足引发休克、危及生命的肺部伤势、必须仰赖呼吸器，或是必须住进加护病房，都与死产风险提高有关。

报告称，需要额外研究，来确定母体感染Covid-19的并发症，与死产风险的关联性。

© 2021 AFP