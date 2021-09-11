美研究：完整打疫苗者染疫死亡风险比不接种小11倍

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（法新社华盛顿10日电） 传染力强的Delta变异株已是常见的COVID-19病毒。美国卫生当局今天表示，相较于未接种疫苗的人，已完整接种者染疫死亡的机率小了11倍，住院机率小了10倍。 美国疾病管制暨预防中心（CDC）发表了3篇新研究，上述数据来自其中一篇，而这些研究都强调COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗能有效防范染疫带来的严重后果。 其中一篇研究的数据指出，莫德纳（Moderna）疫苗在Delta变异株流行期间提供的防护力略高，但尚不清楚原因。 美国总统拜登昨天才宣布一项积极的防疫新计画，其中要求规模超过100人的公司必须让员工接种疫苗，或每周替他们做筛检。 美国CDC主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）今天在记者会上说：「正如我们在一项又一项研究中所示，疫苗是有效的。」 第一项研究调查了4月4日到6月19日之间美国13个管辖区的数十万病例，在这段时间，Delta尚未成为主要传染的病毒株。

研究员把这段时期的数据与6月20日到7月17日之间的资料相比较，发现两个时期之间，已接种疫苗者的染疫风险略微升高。原本，已接种者的染疫风险比未接种者小11倍，后来差异缩小为5倍。 但疫苗对预防住院和死亡的防护力维持稳定，只是在65岁以上长者群体中，防护力下降幅度大于年轻群体。 美国CDC和美国食品暨药物管理局（FDA）正在评估追加剂的必要性，若拜登政府本月稍晚开始推行施打追加剂，年长者可能将是首批接种者。

另一项研究搜集6月到8月超过400家医院、急诊部门、急症诊所的资料，依照不同厂牌评估疫苗效力。 在预防住院的效力上，成效最好的依序是莫德纳、辉瑞（Pfizer）、娇生（Johnson & Johnson），保护力分别是95%、80%、60%。 整体来看，疫苗对所有年龄层预防住院的保护力有86%，但对75岁以上者，保护力下滑到76%。 辉瑞和莫德纳两种mRNA（传讯核醣核酸）疫苗在防护力上总是略优于利用腺病毒载体技术研发的娇生疫苗，可能因为娇生是单剂型疫苗。

© 2021 AFP