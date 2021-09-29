美研究：COVID-19疫苗追加剂副作用与第2剂类似

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（法新社华盛顿28日电） 美国研究今天指出，COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫苗追加剂的副作用大多轻微或中度，通常与施打完第2剂类似。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）这份报告取样人数超过2万2000人，他们已登录疫苗安全的智慧手机应用程式，并在8月12日至9月19日间施打疫苗追加剂。

美国CDC主任瓦伦斯基（Rochelle Walensky）在记者会上说：「追加剂的副作用发生频率和类型，与接种第2剂疫苗后所见类似，症状大多为轻度或中度，不会持续太长的时间。」

根据报告，比较常出现的副作用包括注射部位疼痛（71%研究参与者）、疲劳（56%）和头痛（43%）。约28%参与者回报无法进行日常活动，通常是在注射隔天。大约2%就医，约0.1%（13人）住院。

研究还针对近2万1700名、3剂全打相同mRNA疫苗（莫德纳或辉瑞）的人士施打后情形进行分析。

报告说，施打莫德纳疫苗的人产生的局部反应（例如手臂疼痛），第3次接种后比第2次稍微更常见；至于出现全身性反应（发生在注射部位以外的反应）上，第3剂比第2剂频率要低。

辉瑞也出现相同模式，第1剂的副作用明显少于第2剂和第3剂，尤其是全身性副作用。

美国卫生当局上周扩大对65岁以上、18至64岁患有糖尿病或肥胖等慢性病患者，以及因工作或居住地而特别暴露于病毒的人，授权施打辉瑞第3剂疫苗。（译者：陈怡君/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP