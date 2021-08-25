美研究：mRNA新冠疫苗对上Delta 效力降为66%

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（法新社华盛顿24日电） 根据今天发布的一份针对美国医护所做的大型研究显示，辉瑞（Pfizer）&BNT、莫德纳（Moderna）两款mRNA新冠疫苗，对上高传染力的Delta变异病毒后，免于出现症状的保护力从91%骤减至66%。

美国疾病管制暨预防中心（CDC）在核准对医护、一线工作者的疫苗紧急使用授权后，就一直检视这两款疫苗在实际使用上的表现。

来自6个州、数千名医护每周或出现染疫症状后接受筛检测试，供研究人员估计疫苗对预防出现症状、无症状感染等方面的有效性。

参与者中83%有接种疫苗，其中65%施打辉瑞/BNT疫苗，33%接种莫德纳（Moderna）疫苗，仅2%施打娇生（Johnson & Johnson）单剂型疫苗。

研究发现，从2020年12月14日到2021年4月10日，即Delta变种成为美国疫情主要病毒株以前，疫苗效力高达91%，但截至到8月14日这段Delta变异株肆虐的几周时间里，效力降至66%。

但美国CDC这份研究提醒，应谨慎解读疫苗效力下降趋势，因为保护力可能随时间减弱，且因为研究进行周数有限，期间发现确诊数也不多，效力预估数字可能不够精准。

CDC周报另一项研究发现，相较于打完疫苗民众，未接种疫苗者确诊及染疫须住院机率分别增加4.9倍、29.2倍。

© 2021 AFP