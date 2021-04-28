美私校称打Covid疫苗有害他人 禁接种教师返校

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（法新社迈阿密27日电） 美国佛罗里达州森特纳学院禁止已接种2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗的教师回到学校和学生接触，声称施打疫苗者会传播有害物质给他人，许多专家驳斥这项不实说法。

法新社报导，就在美国大力推动疫苗覆盖率之际，批评人士引用私立森特纳学院（Centner Academy）此举作为假消息危害公众的特别显着例子。

这所学院的创办人之一森特纳（Leila Centner）昨天在给家长的一封电子邮件中写道，接种疫苗的人，「身上可能会传播某些东西」，恐对他人造成伤害，特别是生殖系统、生育能力、以及妇女和儿童的正常成长和发育。

森特纳学院承认，这种说法「先前没有而且尚未经过研究」。该校还促请尚未接种疫苗的教职员，等到学年结束再接种；宣称他们甚至应延后到「进一步研究结果出炉为止，以确定这种实验药物对于未接种者是否会产生影响」。

一直在社群媒体上流传的这个不实说法，先前已遭专家和实事求是者驳斥。

加拿大西门菲莎大学（Simon Fraser University）分子免疫学专家史考特（Jamie Scott）说：「没有证据显示，疫苗会使人体散发出新型冠状病毒。事实上这是不可能的，因为所有疫苗只会使人体细胞产生棘蛋白，而无其他病毒成份，所以疫苗不可能会促进生成病毒。」

美国卫生监管机关与世界卫生组织（WHO）已指出，目前在美国紧急使用的3款疫苗安全且有效。

根据官网，2018年创立的森特纳学院约有300名学生，中学一年学费约3万美元（约新台币83.7万元）。森特纳和曾经营电子道路收费系统事业的丈夫共同创办这所学校。

根据率先披露这则校方给家长电邮的「纽约时报」，他们夫妇在川普（Donald Trump）竞选连任时，曾慷慨捐助经费。（译者：陈怡君/核稿：张佑之）

© 2021 AFP