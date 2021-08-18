美科学家宣布 核融合技术研究获新突破

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（法新社洛杉矶17日电） 美国科学家17日宣布，美国科学机构已滨临达成长期核融合研究目标，而成功驾驭核融合技术将可提供无限洁净能源来源。

位于加州的国家点燃设施（National IgnitionFacility, NIF）利用高能量雷射来加热和压缩氢燃料球，引发热核融合反应。此实验显示，「点燃」核融合的目标如今近在咫尺。美国核子科学家表示，这项新进展为可能的新洁净能源开发带来希望。

美国科学家把192束高能量雷射光束，导引至含氢同位素氘和氚的氢燃料球，压缩氢燃料密度至铅的100倍，并加热至摄氏1亿度高温，藉此引发热核融合。

8月8日执行的这项实验，产生出1.35百万焦耳（MJ）能量，大约是输入至氢燃料雷射能量的70%，而达到「点燃」核融合，意味得出的核融合能量，大于藉由雷射输入的能量（1.9百万焦耳）。

尽管这次产出的能量仅维持极短时间（只有100兆分之1秒），但科学家已更接近点燃核融合。太阳与其他恒星也是靠核融合产生能量。

加州劳伦斯利佛摩国家实验室（LawrenceLivermore National Laboratory）主任布迪尔（KimBudil）表示，「这项结果是惯性约束核融合（inertial confinement fusion）研究的历史性进展」。该实验室负责经营国家点燃设施。

部分科学家认为，核融合是一种未来的潜在能源，因为它产生的废物很少，也不会排放温室气体。核融合亦不同于目前核能发电厂使用的核分裂技术，后者是透过破坏重原子，产生较轻原子并释放能量。

伦敦帝国学院（Imperial College London）该领域研究中心共同主任罗斯（Steven Rose）表示，NIF研究团队本次实验成果傲人，「这是1972年惯性核融合研究开始至今的最重要进展。」

然而，该研究中心的另名主任杰顿登（JeremyChittenden）认为，利用这种技术发展新的可利用能源并非易事，「将这项概念转化为可再生电力来源，可能是个漫长过程，许多重大技术挑战仍待克服。」

© 2021 AFP