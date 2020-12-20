美科技业明星纷出走矽谷 主因政治与生活环境

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（法新社旧金山20日电） 近来包括特斯拉执行长马斯克等数名美国科技业明星陆续搬离矽谷，除了因疫情促使远端工作盛行，再加上政治气氛极端对立等因素，造成这个科技业重镇的光彩变得黯淡。

法新社报导，早在2019冠状病毒疾病（Covid-19）疫情影响位在北加州的科技业人才追梦地矽谷之前，当地恶梦般的交通和高昂的生活成本已令人却步。此外干旱和猖獗的野火也打击矽谷吸引力。

目前已率先出走的科技业明星，有电动车大厂特斯拉（Tesla）执行长马斯克（Elon Musk）、甲骨文（Oracle）创办人艾里森（Larry Ellison），以及数据分析公司帕兰泰尔（Palantir）的共同创办人提尔（Peter Thiel）和执行长卡普（Alex Karp）。

一些企业也已打包家当，准备把总部搬出矽谷，例如将转往德州的甲骨文和慧与（Hewlett PackardEnterprise）。

其中1977年创立于矽谷的甲骨文本月表示，「为追求成长及提供员工更有弹性的工作地点和方式」，因此将总部搬离。

从矽谷老牌企业惠普（Hewlett-Packard）分家成立的慧与则说，之所以将总部搬至休士顿，是因为客户「在这个不寻常时期正进行数位转型」。

在加州生长、6年前搬到俄勒冈州（Oregon）的科技业独立分析师恩德勒（Rob Enderle）指出：「加州总是存在一种风险，也就是某天会有够多人说，这里已不适合人居住，没理由在这里做生意。」

一些税率和生活成本更低的州正在吸引科技企业前往，业者也可商谈有哪些进驻奖励。

目前担任甲骨文科技长的艾里森通知员工，他正搬往自己8年前买下的夏威夷拉奈岛（Lanai），将从那里视讯工作。

受到疫情影响，越来越多科技公司允许员工远端工作，使得矽谷有名的校园式企业总部需求性越来越低。例如推特便曾表示，可能会无限期允许员工远端工作。

马斯克证实自己已离开加州前往德州。他今年稍早因不顾加州防疫封锁令，任自家工厂继续运作，而与当局发生激烈口角。

像Brex、Dropbox和Splunk等网路公司，都是在矽谷生根成长，但各自执行长都已离开旧金山地区。另外像帕兰泰尔虽在矽谷创立，也已将总部搬到科罗拉多州的丹佛（Denver）。

帕兰泰尔另位共同创办人朗斯德尔（Joe Lonsdale）则将他的创投公司从旧金山搬到德州奥斯汀，理由和税率及政治意识形态有关。

他11月在推特写道：「奥斯汀对多元意识形态的包容远胜旧金山。一个地方如果有很棒的左派嬉皮带来绝佳的文化、音乐和食物等，通常是不错的主意…只要不是全由他们治理这个州。」

© 2020 AFP