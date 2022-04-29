美科技巨擘疫情期间大赚 如今苦于通膨乌战冲击

（法新社旧金山29日电） 美国科技业巨擘在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间业绩大好，但分析师指出，从它们本周发布的财报来看，这些企业正在努力应付通货膨胀和乌克兰战争双重打击后续影响。

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亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）、脸书（Facebook）母公司Meta和谷歌（Google）母公司Alphabet发布的今年第一季财报显示，它们也被翻搅全球市场的动荡因素扫到。

苹果执行长库克（Tim Cook）在法说会上直言：「我想承认，我们目前正遭遇供应链中断带来的挑战；供应链中断来自疫情冲击、晶片短缺及乌克兰战争带来的破坏。我们并未免于这些挑战的影响。」

尽管这些美国科技业巨擘上季仍赚进数百亿美元，且获利符合市场已下修的预估值；但其中一些企业仍因预警短期内困境不会结束，股价应声下跌。

市场研究公司eMarketer分析师维纳（Paul Verna）告诉法新社，这些企业可能正感受到些许「疫情后宿醉」。他解释说，COVID-19疫情确实大大刺激它们的业绩，但那段期间的快速成长不会持久，科技业巨擘应该有更好的心理准备。

电子商务巨头亚马逊公布第一季亏损38亿美元，创下2015年以来首见单季亏损，主要受到投资电动卡车制造商Rivian持股减损76亿美元拖累。亚马逊并警告，未来几个月挑战将持续。

亚马逊上季销售额虽符合分析师预期，但执行长贾西（Andy Jassy）预警，受到战争、通膨、劳动成本升高和疫情等因素影响，未来几个月内仍是压力测试期。

亚马逊高层在法说会上指出，疫情期间网购量大增，亚马逊因此大力投资自身物流网络；但如今通膨压力使得家家户户缩衣节食，加上疫情造成员工无法来轮班，亚马逊正面临「产能过剩」。

iPhone制造商苹果受到消费者需求依旧畅旺加持，上季获利优于预期。但苹果预警，中国防疫封城及供应链瓶颈持续，恐令本季获利减少40亿至80亿美元。

苹果上季营收虽然创新高，但高层指出，自从财报涵盖的时期结束后，疫情带来的困难加倍复发。

苹果财务长梅斯特里（Luca Maestri）在法说会上表示：「疫情造成的业务中断及业界普遍的晶片短缺，两者引发的供应吃紧，正在影响我们能否满足消费者对我们产品的需求。」

网路业巨擘Alphabet和Meta皆仰赖数位广告营生。两者上季财报显示，广告商对它们的预算愈来愈谨慎。两企业也都承诺会更加注意成本面。

身兼内幕情报（Insider Intelligence）首席分析师的维纳指出，谷歌的网路搜寻业务仍是公司「亮点」，但旗下影片分享平台YouTube的获利却「大大逊于预期」，因为「TikTok已构成重大竞争威胁」。

Alphabet和Meta虽然都寻求搭上TikTok掀起的串流短影音风潮，各自推出Shorts和Reels功能，但这种影片分享模式难以获利。（译者：张正芊/核稿：刘学源）

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