美称北韩相关组织骇入Axie Infinity 盗走加密货币

（法新社华盛顿14日电） 人气游戏Axie Infinity上个月遭骇客攻击，美国有关当局今天表示，与北韩有关的骇客组织盗走价值6.2亿美元（约新台币182亿元）的加密货币。

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这是加密货币界数一数二严重的骇客攻击事件，加深外界对加密货币安全性的疑虑。因为有名人加持，加上让人可能一夕致富，使得加密货币最近变得炙手可热。 Axie Infinity让玩家可藉游戏或交易游戏中的虚拟宠物赚取加密货币，这款游戏的开发商上个月遭骇客攻击。而在案发前数周，另有一起类似的攻击事件，有约3.2亿美元（约新台币94亿元）加密货币遭盗。 美国联邦调查局（FBI）在声明中说：「经过调查，我们能证实与北韩有关的『拉撒路集团』（Lazarus Group）和APT38骇客犯下这起窃案。」 拉撒路集团因2014年入侵索尼影业娱乐公司（Sony Pictures Entertainment）网路而声名狼籍，据称当时骇客是为了报复该公司推出嘲讽北韩领导人金正恩的电影「名嘴出任务」（The Interview）。 根据一份2020年美国军事报告，北韩的网路计画至少可以追溯到1990年代中期，后来发展成有6000人的网路战单位「121局」（Bureau 121），并在白俄罗斯、中国、印度、马来西亚及俄罗斯等国活动。 区块链分析公司Chainalysis曾于1月表示，北韩的骇客去年藉由网路攻击，在数位货币平台偷了价值约4亿美元（约新台币117.6亿元）的虚拟货币。

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