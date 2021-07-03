美籍记者返国回忆在缅遭监禁惨况 盼同僚早日获释

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（法新社美国费法克斯3日电） 美籍缅甸裔记者内森貌（Nathan Maung）因报导缅甸的血腥政变，遭军政府关押逾3个月后获释。他形容这段日子难以忘怀，且他还有1名同僚仍在狱中受苦。

貌是网路电视「甘马育媒体」（Kamayut Media）的总编辑。他告诉法新社，3月时军政府持续派兵镇压民主示威，当时约有45名士兵硬闯他在仰光的办公室，他立刻疯狂传讯给朋友，告诉他们他即将被捕。当高举着枪的士兵破门而入，他随即央求对方，「拜托，不要向我们开枪」。

貌和同事韩达迎（Hanthar Nyein）看着士兵「拿走办公室里的所有东西」，包括现金、首饰，甚至连鞋子也不放过，之后他们被带到仰光北部的一处审讯中心。

貌说，他在那边被关了4天，其中2天滴水未进，3天没东西可吃，「我一直练习内观（Vipassana）冥想，以保持正念」，直至喝到第一口水，他才相信自己「应该不会被杀掉」。

不久后，审讯人员开始虐待貌，「他们多次徒手打我的耳膜，打我的脸和肩膀…还从侧边踢我」。

貌表示，审讯人员为逼迫韩达迎说出手机密码，以利用他的手机搜寻其他异议人士和记者的资料，「他们把他的腿放在冰块上好几个小时，还用香菸烫他」，甚至威胁要强暴他。之后他们在手机内看到韩达迎与翁山苏姬等文人政府官员的合照，又将韩达迎痛揍一顿。

貌认为，自己能在六月获释，美国的外交努力是一大因素。目前，军政府唯一仍在关押的外国记者是美籍的芬斯特（Danny Fenster），韩达迎也尚未获释。

他说：「我回到美国之后联络我的律师。我听说，当我离开时，韩达迎在法庭上哭了。这个消息让我心碎，我完全没办法享受现在的自由」。

根据独立监督组织「报导东协」（Reporting ASEAN）表示，自缅甸政变爆发以来，共有89名记者遭军政府拘留。

© 2021 AFP