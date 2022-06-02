美纽约水牛城超市滥射案 枪手涉国内恐怖攻击罪被起诉

（法新社纽约1日电） 美国纽约州水牛城一座超市5月14日发生随机滥杀案，开枪击毙10名非裔居民的18岁白人枪手甘德伦被控犯下国内恐怖攻击罪，预计明天出庭。

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纽约州法院系统网站上一份文件显示，18岁的甘德伦（Payton Gendron） 并且遭控10项一级谋杀罪名。

根据25项罪名的起诉书，甘德伦上月涉嫌在水牛城「顶级友好市场」（Tops Friendly Market）开枪造成10死3伤，是基于仇恨动机杀人。

大陪审团提出的其他指控还包括谋杀未遂和持有武器。

检方发言人告诉法新社，甘德伦将于明天下午2时在伊利郡（Erie County）的法院出庭。

甘德伦稍早曾对一项一级谋杀罪名表示不认罪。

在超市遇难的10名死者年龄从32至86岁不等，每名死者都为甘德伦增加一项谋杀罪名。

纽约州在2020年通过立法打击国内恐怖主义行为，一旦涉及国内恐攻遭到定罪，将判处无期徒刑。

联邦当局据信也在考虑对甘德伦提出仇恨犯罪指控。

这名自称白人至上主义者的枪手显然已策划这场攻击长达数月，之所以锁定这家超市是因周围有大量非裔居民。

这起超市滥射事件，以及10天后造成19名儿童和2名教师身亡的德州尤瓦尔迪小学（Uvalde elemntary school）大屠杀，引爆众怒，要求管制枪枝的呼声再起。（译者：陈怡君/核稿：严思祺）

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