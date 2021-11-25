美经济复苏加速 请领失业救济金人数创52年最低

（法新社华盛顿24日电） 美国新申请失业救济金人数上周降至52年来最低点，显示疫情之后经济复苏正逐渐加速。总统拜登表示，这代表「历史性的就业复苏」。

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美国劳工部今天发布报告显示，申请失业救济金人数虽大幅减少，但由于每年此时季节性波动大，以致数据调整困难，因此反映出的情况较为夸大。尽管失业登记人数11月中旬已缩减至2020年3月以来最低，美国劳动力市场依然紧缩；2020年3月正是第一波COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情来袭之际。

根据报告，美国上周申请失业救济金人数减少7万1000人至19万9000人；持续请领失业救济金人数下降6万人至204万9000人；10月消费支出增加1.3%；第3季国内生产毛额（GDP）上扬至2.1%。

其他数据显示，美国10月消费者支出增幅超乎预期，加上不含运输类设备仪器的商业订单成长，证实美国经济复苏力道强劲；此外，随着出口激增，美国货物贸易逆差上月大幅缩小。

美国总统拜登为失业人数降低大感欣慰，他在声明中说，这代表「历史性的就业复苏」，以及「有更多美国人重返工作岗位，更多人口袋里有钱」。

英国经济研究机构牛津经济公司（Oxford Economics）经济学家达科（Gregory Daco）表示，支出和收入也回升到疫情前水准以上，部分原因是联邦政府启动庞大支出措施。

不过，达科说，复苏进程尚未完成，针对服务业方面的支出仍远低于疫情前，由公部门转向私部门驱动的支出成长也疲弱不稳。（译者：纪锦玲）

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