美经济数据强央行紧缩压力增 亚股走势分歧

（法新社香港25日电） 美国公布的连串经济数据表现强健，引发投资人预期，美国联邦准备理事会（Fed）将比原本认为的时间提前裁减大规模金融支援措施和升息，亚洲股市今天收盘应声走势分歧。

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美国申请失业给付人数降至50年来最低点，且消费者收入和支出皆大增，促使市场更乐观看待美国复苏步伐相当稳健，但这也令联准会面临更大压力须防范经济过热。

联准会公布的11月政策会议纪录也显示，美国央行官员为试图缓和火热的物价涨势，正加快脚步准备缩减大规模收购债券措施，即外界所知的量化宽松（QE）。

根据会议记录，联准会官员不仅同意自本月初开始减少每月购债规模，「一些与会者还倾向支持稍微加快减购速度，使得净购入资产提前归零」。

会议记录还提到，若美国通货膨胀率持续高于联准会政策委员会的目标，则央行官员将准备「较目前预期时间提前调高联邦资金利率（federal funds rate）的目标范围」。

全球各地通货膨胀明显升温，使得数个国家的央行已将疫情开始以来实施的货币宽松政策加以紧缩。过去一年半来，这类货币宽松不仅是全球经济复苏主要推手，也是股市冲上空前新高或多年高点的重要动力来源。

盈丰财资市场（CMC Markets）分析师修森（Michael Hewson）指出，美国最新经济数据强劲，「与需要联准会目前援助规模来支持的情况并不相符，且令人更加担忧联准会在货币政策上正落后形势」。

美国股市今天因感恩节休市，昨天标普500和那斯达克指数则收高，但道琼指数小跌，分歧的行情延续到今天亚股。

东京股市今天受到日圆兑美元汇价下贬有利于出口商的激励，收盘上涨0.7%。香港股市收高0.2%，雪梨、威灵顿、台北和雅加达股市也全数收红。

不过，上海股市收跌0.2%，首尔股市因韩国央行决定2度升息而收低，新加坡、曼谷和马尼拉股市也都收黑。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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