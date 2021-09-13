美网决赛不敌梅迪维夫 乔科维奇哽咽谢观众打气

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（法新社纽约12日电） 世界排名第2的梅迪维夫今天在美国网球公开赛男单决赛，以3盘6比4擒伏世界球王乔科维奇。塞尔维亚名将乔科维奇致词时哽咽感谢现场观众支持，也赞扬梅迪维夫赢得实至名归。

乔科维奇说：「恭喜丹尼尔（梅迪维夫），精彩的比赛。如果有任何人现在值得抱回一座大满贯赛冠军，这个人就是你。」

25岁的梅迪维夫（Daniil Medvedev）今天场上表现气势如虹，粉碎34岁的乔科维奇（Novak Djokovic）年度全满贯美梦。

乔科维奇也无缘拿下生涯大满贯赛男单第21冠，继续和瑞士天王费德瑞（Roger Federer）和西班牙猛将纳达尔（Rafael Nadal）并列20冠纪录保持人。

梅迪维夫成为第3位捧回大满贯赛男单金杯的俄罗斯好手，前两位是卡菲尼可夫（Yevgeny Kafelnikov）和沙芬（Marat Safin）。卡菲尼可夫赢得1996年法国公开赛和1999年澳洲公开赛；沙芬称霸2000年美网和2005年澳网。

梅迪维夫在夺冠致词时说：「在此向粉丝和诺瓦克（乔科维奇名）说声抱歉，我们都知道他今天寻求的目标。」

他对乔科维奇说：「你生涯所达成的成就…对我来说，你是史上最棒的网球选手。」

乔科维奇含泪哽咽地向现场为他大声加油的观众致谢，即便他失两盘且第3盘被两度破发时，仍可听见球迷打气声。

乔科维奇说：「即是我没赢得这场比赛，我的心中仍充满喜悦，我是最幸福的人，因为你们大家让我在场上感觉独一无二。你们大家触动我的灵魂，我在纽约从来没有过这种感受。」

© 2021 AFP