美网扫到飓风尾 室内球场进水比赛被迫终止

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（法新社纽约1日电） 美国网球公开赛受飓风艾达「飓风尾」带来惊人雨量的影响，让比赛虽在有屋顶的路易阿姆斯壮球场进行，仍因漏雨而暂停男单次轮赛事。

苦主是南非名将安德森（Kevin Anderson）和大会第11种子、阿根廷选手史瓦兹曼（Diego Schwartzman）。

飓风艾达（Hurricane Ida）带来的强风豪雨，让2018年装上可开阖屋顶的美网第二球场路易阿姆斯壮球场（Louis Armstrong Stadium）也稀哩哗啦下起雨来。

法新社报导，球场最后开始积水，与其说是网球用地，如今更像100公尺自由式泳赛场地。

美国网球协会（US Tennis Association）随后宣布暂停比赛，改至艾许球场（Arthur Ashe Stadium）进行，史瓦兹曼最后以7比6（7/4）、6比3、6比4胜出。

安排于路易阿姆斯壮球场举行的另一场比赛，女单第6种子、德国好手柯贝（Angelique Kerber）对上乌克兰选手加里宁娜（Anhelina Kalinina）的比赛已被移到明天进行。

© 2021 AFP