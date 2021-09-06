美网输球后 史蒂芬斯收逾2千则谩骂讯息

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（法新社华盛顿5日电） 曾在2017年美网夺冠的美国女将史蒂芬斯（Sloane Stephens）昨天在社群媒体上表示，她在美网第3轮落败后收到2000多则网友谩骂讯息，包括种族和性别歧视留言，消息一出引发热议。

非裔美籍的史蒂芬斯3日在美国网球公开赛女单第3轮以7比5、2比6、3比6败给德国好手柯贝（Angelique Kerber），她隔天在IG发文说，赛后收到2000多则谩骂和泄愤的讯息。

她写道「我也是人」，坦言看到这样的讯息很难承受，还撷取几则她收到的恶意言论。

其中一则写道：「我保证会找上你，然后狠狠毁掉你的腿，让你再也不能走路…希望你今天在球场上享受最后的时光。」

史蒂芬斯说：「这种仇恨实在让人精疲力竭且永无止尽，而且还没完，真的非常糟糕。」

近来也有其他多名非裔女运动员谈论在高压运动下的心理健康代价。

日本混血网球女将大坂直美今年稍早以心理健康因素为由，退出法国网球公开赛，之后也缺席温布顿锦标赛，她表示媒体强烈关注让情况恶化，并透露自己多年来饱受忧郁症所苦。

大坂直美在美网女单第3轮爆冷败给加拿大18岁小将费南德兹（Leylah Fernandez），赛后为自己忍不住摔拍、将球打向观众席致歉，并拭泪表示她会休息一阵子，暂时不再参赛。

大坂直美的发声让公众更加关注职业运动员面临的心理健康挑战，尤其是女性和有色人种运动员。

曾获颁国际网球总会（ITF）青少女世界冠军的非裔美国女将汤生（Taylor Townsend）在美国有线电视新闻网（CNN）上的一段影片中说，她也收过社群媒体上的骚扰讯息，有人以脏话骂她，还批评她的身材、种族和肤色。

© 2021 AFP