美网 兹韦列夫、巴蒂晋级第3轮

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（法新社纽约2日电） 东京奥运网球男单金牌得主兹韦列夫与女单世界第一的巴蒂，今天分别在美国网球公开赛闯进第3轮。与此同时，美网举办城市纽约仍在努力从夺命风暴与瞬间洪水的侵袭中恢复正常。

飓风艾达（Ida）余威惊人，1日晚间导致纽约地铁淹水、道路变成小河。纽约市罕见宣布紧急状态。

国家网球中心（National Tennis Center）附近街道四处可见被弃置的车辆，许多公路遭到封闭，艾许球场（Arthur Ashe Stadium）的观众席因此比平常空旷许多。

澳洲球后巴蒂（Ashleigh Barty）今天在艾许球场，以6比1、7比5击败丹麦小将陶森（Clara Tauson）；第4种子的德国名将兹韦列夫（Alexander Zverev）也在这座球场以6比1、6比0、6比3，痛宰西班牙选手拉莫斯（Albert Ramos-Vinolas）。

兹韦列夫是去年美网亚军得主，两周前刚在辛辛那提网赛封王。今天他以22分钟拿下首盘，再用23分钟拿下第二盘，最终共花了74分钟夺胜。

拿下今年温网女单冠军的巴蒂，正试图在美网收下生涯第3座大满贯赛冠军，今天她花了90分钟直落二晋级。

巴蒂下一战将对上美国女将罗杰斯（Shelby Rogers）或罗马尼亚选手瑟丝蒂（Sorana Cirstea）的胜方。

© 2021 AFP