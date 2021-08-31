美网 莫瑞不满西西帕斯如厕太久

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（法新社纽约30日电） 英国名将莫瑞今天在美国网球公开赛首轮与希腊对手西西帕斯大战5盘后落败，赛后也不讳言直批对方瞎搞拖延战术，「失去对他的尊重」。

大会第3种子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas）今天后来居上，全场鏖战4小时49分钟，终场以2比6、7比6（9/7）、3比6、6比3、6比4击败莫瑞（Andy Murray），接下来将迎战法国的马纳里诺（Adrian Mannarino）。

西西帕斯疑似拖延战术，包括喊伤停且上厕所时间太久，影响莫瑞比赛节奏。莫瑞赛后在网前向西西帕斯草草致意，失望之情全写在脸上。

莫瑞说：「我认为他打得很好。但我完全没时间想那些东西，我失去了对他的尊重。」

莫瑞尤其不满在第5盘开始前，西西帕斯到厕所8分钟，莫瑞当时在场边和大会人员抱怨时间太久。西西帕斯回到球场后，主审对他提出警告。

莫瑞说：「当然不是说我一定会赢得这场比赛，但像那样中断后，确实会对战况产生影响。」

西西帕斯则指出，他不过是按规定行事。

他说：「我不认为有违反任何规定。我比赛都按照规定，坚守世界职业网球协会（ATP）所说的公平性，其余就不管别人怎么说。」

德国好手兹韦列夫（Alexander Zverev）两周前在辛辛那提网赛4强，也曾抗议西西帕斯如厕时间太久。

© 2021 AFP