美耶诞节爆炸事件 犯案者警告有炸弹似避免伤亡

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿25日电） 美国警方今天回应处理枪击报告，发现1辆停在田纳西州纳希维尔市（Nashville）路边的露营车播放着炸弹警告，之后发生威力强大爆炸，震撼市中心街区，有3人受伤。

根据法新社和「田纳西人报」（Tennessean）报导，这次爆炸发生在清晨6时30分许，威力强大震碎窗户玻璃并炸断路树，由于是耶诞节清晨关系，街区大多空荡无人，仅3人受伤。

纳希维尔市中心这处满是企业、餐馆和酒吧地区，包括店面在内多达20栋建物严重受损，路面狼藉布满碎玻璃、树枝和瓦砾砖块。

警察局长德瑞克（John Drake）和发言人阿伦（Don Aaron）告诉记者，一连串事件打破耶诞节早晨的宁静，警方接获枪击通报赶往现场处理时注意到1辆露营车播放警告讯息，称有炸弹15分钟后会爆炸，这让警方有足够时间在爆炸发生前净空区域。

目击者告诉「田纳西人报」，播放警告是女人的声音，还在爆炸前进行倒数。

1名目击者回想录音内容说：「现在撤离。有个炸弹。这辆车有炸弹且将爆炸。」

报导指出，警方目前正逐户进行搜查。

总统川普已听取事件简报，美国联邦调查局（FBI）和菸酒枪炮及爆裂物管理局（Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives）正着手调查。（译者：徐睿承）

© 2020 AFP