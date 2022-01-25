美联准会会议在即市场动荡 亚洲股市大幅收跌

（法新社香港25日电） 对于美国联邦准备理事会（Fed）升息计画的忧心，引发美股昨天大幅震荡，在市场聚焦即将举行的Fed两日政策会议之际，亚股今天大幅收跌。

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法新社报导，企业财报季开局令人失望，以及对于俄罗斯在乌克兰边界增兵的担忧加剧，加上对于俄国可能入侵乌克兰的警告，拖累市场情绪。

Fed去年花费许多时间刻意淡化物价飙升的疑虑，但最近几个月对货币政策改采鹰派态度，官员希望让创40年新高的通膨获得控制。

最近的Fed会议纪录显示，Fed将自3月起升息，今年底前将升息3次，甚至可能4次以上。此外，Fed也计画开始缩减其庞大债券持有数量。 市场正全心关注将于今天稍晚展开的Fed政策会议，投资人将对Fed声明及主席鲍尔（Jerome Powell）的随后记者会发言句斟字酌。

外汇经纪商安达（OANDA）市场分析师莫雅（Edward Moya）指出：「Fed正急于控制通膨，市场原本预期会是逐步升息周期，如今已改为预估将采加速紧缩行动，直到通膨减缓为止。」

亚洲股市今天大幅收跌。东京股市日经225指数下跌1.7%，收27131.34点，香港恒生指数下挫1.7%，收24243.61点，上海证券交易所综合指数挫跌2.6%，收3433.06 点。

此外，新加坡、台北及雅加达股市下跌逾1%，雪梨股市挫跌2.5%，首尔股市下挫2.6%，威灵顿及曼谷股市也收跌。

© 2022 AFP