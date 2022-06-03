美联准会副主席：通膨高涨 没理由考虑9月暂缓升息

（法新社华盛顿2日电） 美国联邦准备理事会（FED）副主席布兰纳德（Lael Brainard）今天说，面对高涨的通货膨胀，目前没有理由考虑于9月暂缓升息。

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布兰纳德接受美国财经媒体CNBC访问时说，目前很难预见在9月的联准会会议中会出现暂缓升息的情况；「为了让通膨降到2%的目标，我们还有很多工作要做」。 她强调，即使会导致美国经济放缓，联准会（中央银行）的优先要务仍是降低通膨；但她也说，现在要判断需求何时缓解、劳动力供应何时增加，为时过早。 继联准会主席鲍尔（Jerome Powell）之后，布兰纳德也说，升息取决于经济数据；必须等到夏季数据公布之后，才会于9月做成任何决定。 布兰纳德说，短期内，在6月14至15日和7月26至27日的两次会议中各升息0.5 个百分点（两码），似乎是「合理途径」。 自3月以来，联准会已两度调升基准利率共0.75个百分点（3码），先前也暗示可能会数度升息0.5 个百分点，试图在不干扰经济扩张的情况下，降低逾40年来最高点的通膨。 布兰纳德说：「我们一定会采必要措施让通膨降下来。这是我们最大的挑战。」 另外，联准会在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情初期启动一项购买债券和不动产抵押贷款证券（mortgage-backed securities）以稳定金融市场的计画，如今也开始缩减资产负债表，于3月停止购债。 布兰纳德说：「我们（用来对抗通膨）的工具在替整体需求降温方面很有效。」她对联准会处理通膨的能力很有信心。 但她也承认，由于供应链混乱导致需求很快就超过货物供应，使得物价高涨，联准会对此无能为力。 美国4月通膨略有减缓，但仍处于高点。

© 2022 AFP