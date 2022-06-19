美联准会理事支持下个月再大幅升息

（法新社华盛顿18日电） 美国联邦准备理事会（Fed）理事华勒（Christopher Waller）今天表示，赞成下个月再次大幅升息。

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联准会15日宣布近30年来最大幅度升息，将基准借贷利率提高0.75个百分点，以遏制不断攀升的通货膨胀。

华勒在为达拉斯（Dallas）一场会议所准备的演说稿中指出：「如果数据走向如我预期，我将在7月的会议中支持采取类似程度的举措。」

华勒说：「联准会将『全力以赴』重建物价稳定。」

联准会近几周透露了将升息0.5个百分点的计画，但美国消费者物价近期出现了40年来最大涨幅，改变了联准会的态度。

受到乌克兰战争以及扰乱全球供应链的疫情封城影响，天然气、食品和房屋价格飙升，联准会在面临巨大压力之下，宣布此次超大规模的升息。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）在联准会宣布升息3码后表示，下个月有可能再度升息0.75个百分点。

联准会改采更积极性立场而招致批评，外界认为决策者在控制物价上涨方面措手不及，且本应该更快速地让刺激经济的资金退场。美国经济目前正面临日益增加的衰退风险。

© 2022 AFP