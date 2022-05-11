美联准会首位非裔女性理事 库克任命案通过

（法新社华盛顿10日电） 美国联邦参议院今天确认库克（Lisa Cook）进入美国联邦准备理事会（Federal Reserve）人事案，使她成为首位效力联准会的非裔女性。 在这场党派泾渭分明的表决中，库克提名案惊险过关。在所有民主党议员支持、所有共和党议员反对下，最后是由参院主席、副总统贺锦丽（Kamala Harris）打破50比50的票数僵局。

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贺锦丽向参院表示：「副总统投下赞成票，这项提名案获得确认。」

如今库克任命案过关，也为联准会主席鲍尔（Jerome Powell）在这个美国最具权威金融机构的续任案开路。

库克的提名确认案在4月下旬遭到推迟，因为民主党多名参议员确诊COVID-19（2019冠状病毒疾病），使得共和党议员阻挡这项任命表决。

外界预期，身为专注研究歧视如何伤害美国经济，以及经济衰退对穷人所造成伤害的学者，库克将为联准会带来新的视角。

库克的双亲分别为浸信会牧师与护理学教授，幼时在美国南部乔治亚州就学期间，曾因参与种族隔离学校的融合工作而遭到攻击，伤痕累累。

成年后的库克挹注大部分心力，专门研究歧视这件事对全球最大经济体美国的生产能力所造成的经济损失，这在过去未曾被衡量过。

库克是美国总统拜登选出的递补理事职缺人选之一，另外还有美国戴维森学院（Davidson College）的杰佛森（Philip Jefferson），他可望成为第4位担任联准会理事的非裔男性。（译者：陈怡君/核稿：李佩珊）

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