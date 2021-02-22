美联航波音777客机故障 128架同款发动机机型全数停飞

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（法新社华盛顿22日电） 一架波音（Boeing ）777客机20日从美国丹佛起飞后，机上的普惠（Pratt & Whitney）发动机出现故障。波音发言人今天证实，全球128架使用同款发动机的777客机目前已全面停飞。

美国联合航空（United Airlines）一架波音777客机20日起飞后，机上其中一具普惠PW4000发动机着火且零件分解掉落，被迫折返丹佛机场。美国监管机关已对这起事件展开调查。

一名波音公司发言人今天透过简讯告诉法新社：「我刚刚接获确认，所有配备这款引擎的777客机都已遭到停飞。」波音昨天已发表声明，建议航空公司应该停飞所有采用同款发动机的777客机。

除了联合航空，日本的全日空（ANA）和日本航空（JAL）及韩国的韩亚航空（Asiana Airlines）也使用配备普惠PW4000发动机的波音777客机。

无独有偶，一架波音747-400货机20日从荷兰的马斯垂克亚琛机场（Maastricht Aachen Airport）起飞后不久，也发生引擎分解掉落事件。

荷兰安全委员会（Dutch Safety Board）发言人今天证实，他们正对这起事件进行调查。发言人还说：「我们的调查尚处初步阶段，现在下结论仍言之过早。」

这架波音货机原定从荷兰飞往纽约，同样也是配备普惠的PW4000发动机，采用的版本比出事的联合航空波音777客机更小。

© 2021 AFP