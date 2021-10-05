美联邦贸委会再提反垄断诉讼 脸书吁请法官驳回

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（法新社旧金山4日电） 脸书（Facebook）今天呼吁联邦法官驳回一项反垄断诉讼，声称提诉的联邦贸易委员会主席「别有居心」，并缺乏佐证事实。

脸书在文件中表示，联邦贸易委员会（Federal Trade Commission, FTC）主席丽娜汗（Lina Khan）在修正此案与再次提诉的决定上投下关键一票，她本应回避。

联邦贸委会委员在重新提诉的决定中，票数为3票赞成、2票反对。

脸书要求撤销丽娜汗的资格，联邦贸委会拒绝。丽娜汗长期以来抨击大咖科技业者，呼吁对这些大公司采取更积极的行动。

脸书主张说：「丽娜汗主席没能回避也违反正当程序，将玷污该机构的所有诉讼选择。」

「丽娜汗主席的参与甚至更令人担忧，因为她有关脸书的公开声明远远超出国会报告的范围，并表明丽娜汗主席对脸书『别有居心』。」

这份动议坚称，修正后的控诉没有提供任何事实证明，脸书在监管机关所描述的个人社交网路服务（Personal Social Networking Services）市场拥有垄断权。（译者：陈怡君/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP