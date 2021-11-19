美联MVP大谷翔平 感谢美国接纳二刀流

（法新社洛杉矶18日电） 今天获得美联MVP的大谷翔平，本季挥出46支全垒打并拿下9胜，打、投都有发挥是获奖关键，他也因此对美国接纳他「二刀流」的作法表达感激。

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美国职棒大联盟MLB年度最有价值球员奖（MVP）得主今天公布，美国联盟由洛杉矶天使「二刀流」好手大谷翔平获奖，国家联盟得主则是费城费城人的哈波（Bryce Harper）。

本季「满血回归」的大谷翔平，彻底发挥他的「二刀流」绝技，不但在投手丘上赏给对手156次三振，缴出9胜2败、防御率3.18的成绩，站在打击区时，也挥出46支全垒打、8支三垒安打、26支二垒安打在内的138支安打，打下100分打点，并有26次盗垒成功。

在今天确定拿下美联MVP后，已经回到日本的大谷翔平透过视讯受访，身穿白色T恤、黑色西装外套的他，表达了对记者、教练、队友、球迷、防护员、帮他开刀医生的感激。

他表示，自己觉得更感谢的是，和他在日本刚开始要挑战「二刀流」时的情况相比，美国球迷甚至整个棒球界，对「二刀流」展现出更为接纳、欢迎的态度。

至于今年印象最深刻的事，大谷翔平认为是能参加明星赛。

本季明星赛的全垒打大赛，大谷翔平名列头号种子，但首轮于加赛后，以28比31不敌华盛顿国民的苏铎（Juan Soto），饮恨出局。

© 2021 AFP