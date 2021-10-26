美股再创新高激励 亚股涨多跌少

（法新社香港26日电） 美国股市再创新高激励，亚洲股市今天涨多跌少，稳健的企业财报消息，压过市场目前对通膨的担忧；同时美国总统拜登钜额经济计画的进展，也对股市提供支撑。

广告 继续浏览后续

然而，中国爆发新一波疫情，甘肃省兰州目前已封锁，引发外界再度担心这个全球第2大经济体和当局的清零政策。

美股标普500指数和道琼指数双双创新高，主因美国电动车大厂特斯拉（Tesla）市值突破1兆美元，带动科技股走高，本周苹果公司（Apple）、亚马逊（Amazon）、微软（Microsoft）和推特（Twitter）等大企业将陆续公布财报。

东京股市领涨亚股，日经225指数收涨1.8%，受惠于媒体报导日本执政党自由民主党有望在即将来临的大选获得多数席次。

雪梨、新加坡、首尔、台北、马尼拉、曼谷和雅加达股市都收涨。

香港和上海股市则收跌，主因媒体报导中国地产开发商当代置业未如期兑付债券，这是中国地产业面临压力的最新迹象。目前投资人将焦点放在中国恒大集团能否如期支付一笔美元债利息。

由于中国防疫奉行清零政策，美国外汇经纪商安达（OANDA）分析师海利（Jeffrey Halley）关注中国最近爆发Delta疫情可能产生的影响，也对部分地区实施封锁表示担心。

人口约400万的兰州今天实施封锁，当局要求民众非紧急状况不要外出。

© 2021 AFP