美股道琼创新高 带动亚股普遍收涨

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（法新社香港11日电） 亚洲股市今天普遍收高，主因通膨升温的疑虑纾缓，投资人将焦点放在全球经济复苏和对抗2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情的进展上。

华尔街股市强势上涨，美股道琼工业指数收盘再创新高纪录，受惠于报导指出，美国总统拜登的抗疫纾困案如预期跨越国会最后一道障碍，这意味周末前拜登就会签署完成立法，向美国经济挹注将近2兆美元。

拜登政府上任后美中高层下周将首度会晤，市场乐观看待美中关系将改善，带动股市走高。

投资人担心今年全球成长强劲反弹，将造成通膨升温，迫使美国联邦准备理事会（Fed）和其他国家央行收紧超宽松货币政策，包括创纪录低利率在内，近几个月引发风险资产卖压出笼。

但昨天公布的经济数据显示，美国2月物价涨幅略低于预期，纾缓通膨升温的疑虑。

日股日经指数上涨0.60%，收29211.64点；香港股市恒生指数上扬1.65%，收29385.61点；上海综合股价指数劲扬2.36%，收3436.83点。

台北股市上涨1.68%，首尔股市上扬1.88%，雪梨股市持平，新加坡股市扬升0.85%，纽西兰股市小涨0.17% ，马尼拉股市下跌1.31%。

© 2021 AFP