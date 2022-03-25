美肺癌末期病患接受双肺移植 重获新生

（法新社华盛顿24日电） 位于美国芝加哥的西北大学医学院（Northwestern Medicine）附设医院今天宣布，已为一名肺癌末期病患施行成功的双肺移植手术，这项成果为其他癌症晚期患者带来新的治疗希望。

广告 继续浏览后续

法新社报导，没有抽菸习惯的54岁病患库里（Albert Khoury），2021年9月25日在西北大学医院接受7小时的双肺移植手术。迄今术后6个月，新肺功能良好，体内也没有癌细胞迹象。

西北大学医院胸腔外科主任巴拉特（Ankit Bharat）发表声明说：「肺癌病患接受肺部移植手术极为罕见，几乎没有这样的案例。」

他说：「对于第4期的癌症病患来说，肺脏移植被认为完全不可行，但由于库里的癌细胞只限在胸腔，因此我们有信心能在手术过程中清除所有癌细胞，挽救他的性命。」

外科医师通常不愿对癌症病患进行器官移植手术，因为术后即使只有少数癌细胞存留，病患为避免器官排斥而服用免疫抑制药物，也很有可能使癌细胞复发。

尽管过去的极少数移植案例都不是太成功，但因医学进步，医师对于癌细胞扩散已有进一步了解。

库里是2020年初诊断出一期肺癌，但是当时COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情肆虐，使他未能立即接受治疗，到了7月病情恶化到第2期，几轮化疗后仍挡不住癌细胞扩散，最后来到第4期，无异被判了死刑。

但由于癌细胞并未扩散到其他器官，库里进入排队等待器官移植的名单，仅两周他就等到了他的新肺。如今库里过着正常生活，能够工作、上健身房，无须仰赖呼吸器。

© 2022 AFP