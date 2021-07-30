美舰好人理查号2020年烧毁 海军控一水手肇事

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（法新社华盛顿29日电） 美国海军两栖攻击舰「好人理查号」（USS Bonhomme Richard）去年7月在加州圣地牙哥基地起火，造成至少21人受伤。美国海军今天指控一名舰上水手肇事。

美国第三舰队发言人罗伯森（Sean Robertson）声明表示，这名水手被控引发「好人理查号」火灾。但他未提到水手姓名。

根据声明，第三舰队司令柯勒（Steve Koehler）正考量于军事法庭提出控诉，并已要求独立军事法官在初步聆讯后决定是否展开审讯。

罗伯森表示，调查期间的搜证足以在符合军法体系的正当程序下进行初步聆讯。

「富比士」（Forbes）杂志提到，罗伯森说，这名水手可能面临严重纵火及蓄意危害船舰的控诉。

「好人理查号」去年7月停靠在圣地牙哥（San Diego）母港维修，12日突然爆炸起火，当时船上有160 名水手。

海军官员表示，有17名水手和4名平民受伤送医，还有数名消防员遭烧伤和浓烟呛伤。

舰上大火延烧4天才扑灭，海军原本计划修复，但船身受损过于严重、维修费用极高，最后决定除役。（译者：纪锦玲)

© 2021 AFP