美英解决钢铝关税争端 拜登改善与盟友间贸易关系

（法新社华盛顿22日电） 美国今天宣布与英国达成协议，终止前总统川普对英国加徵的钢铝进口关税。英美也矢言将聚焦「中国不公平的贸易行为」。

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美国商务部长雷蒙多（Gina Raimondo）声明指出：「批准让英国免税钢铝进口，我们进一步缩减美国对这些产品的供需差距。」

「且去除英国报复性关税，我们重新打开了英国市场，出口令人喜爱的美国产品。」

英美达成这项协议，是拜登总统解决与美国盟友间贸易争端一连串动作的最新一起，其中一些贸易争端是长期性，其他则是自川普执政时期开启的。

英国首相强生（Boris Johnson）对与「我们的美国友人」达成这项协议，深表欢迎。

他在推特发文指出：「这是一项极好的消息，对我们的钢铝产业将带来相当受欢迎的助益。」

华盛顿和伦敦1月宣布就解决争端展开协商。川普2018年执政期间，为了保护美国产业，开始对英国和其他国家进口钢铁加徵25%关税、铝加徵10%关税。

美国企业多年以来一直难以与中国的倾销竞争，但川普以国安疑虑为由对亲近的贸易伙伴加徵关税，导致美国与重要盟友关系变坏。

拜登政府去年10月与欧洲联盟（EU）达成协议撤销关税措施，接着在今年2月初期也同样对日本如此做。

© 2022 AFP