美西和墨西哥部分地区面临1200年来最严重干旱

（法新社巴黎14日电） 科学家今天表示，美国西南部和墨西哥部分地区过去20年遭受的特大干旱，是1200年来的最严重干旱。人为气候变迁是主因。

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研究主要作者、美国加州大学洛杉矶分校（UCLA）副教授威廉斯（Park Williams）写道，如果没有人为气候变迁，21世纪之交就不会出现特大干旱。

过去10年，加州和其他西部州经历了严重的水资源匮乏，引发周期性限水，并迫使一些社区进口瓶装水以供饮用。偶尔的大雪或降雨完全不足以弥补。

2021年尤其干燥。根据美国政府「干旱监测」（Drought Monitor）报告，截至本月10日，美国西部95%地区处于干旱状态。

去年夏天，北美最大的两座水库－米德湖（Lake Mead）和鲍尔湖（Lake Powell），创下一个多世纪以来的最低水位。

根据调查结果，目前的干旱期持续至少数年、甚至更长的可能性很高。

研究人员依据可追溯至1200年的土壤水份纪录进行模拟，计算出干旱持续到2022年的可能性为94%；75%的机率会持续至10年内。

较早的研究已确定，2000年至2018年可能是自西元800年以来第2次严重的大干旱，上一次是在西元1500年代后期发生。

依据去年公布的新气候模型，2019年至2021年的数据显示，当前的干旱严重程度是自中世纪以来之最。

根据法新社所见一份长达4000页的联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC）气候影响报告草案，在地球表面均温比工业革命前水平高出摄氏2度的情况下，预期全球将有8亿至30亿人因干旱而导致长期缺水。

一旦升温多达摄氏4度，影响人数将遍及40亿人。

目前地球表面温度已平均升高摄氏1.1度，几乎可以肯定会在20年内突破「巴黎协定」限制升温目标的摄氏1.5度。（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

© 2022 AFP