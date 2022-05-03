美西干旱米德湖水位降 40年前沉湖桶尸现踪

（法新社洛杉矶2日电） 美国警方今天表示，由于干旱加剧，一具40年前被弃尸湖中的遗体终于重见天日。当局警告，随着水位下降，可能还会有更多人体遗骸现踪。

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在拉斯维加斯附近的米德湖（Lake Mead）划船的旅人，周末在湖中发现一个锈蚀的桶子，打开一看却惊见这骇人的一幕。

负责调查这起命案的警探说，根据封装在桶内的内容物分析，这个桶子自1980年代起便被沉入这个巨大的水库中。

拉斯维加斯都会警察局警官史宾塞（Ray Spencer）告诉当地媒体，「这将是一起非常棘手的案件」，但他并未说明相关细节。

史宾塞说：「我认为，随着水位下降，我们很可能会发现更多人类遗骸。」

在历史上，米德湖附近的拉斯维加斯一直是与暴民相关的龙蛇杂处之地，一般认为，黑手党会把敌人弃尸于深水中。

历史性干旱持续影响美国西部大部分地区，为水资源供应带来压力，水库和湖泊水位降至前所未见的低点。

米德湖是美国最大的人造水库，水源来自流经大峡谷的科罗拉多河（Colorado River）。

胡佛坝（Hoover Dam）建成后形成的米德湖，自1930年代开始为美西2500万人口提供饮用水。

米德湖目前水位已降至321公尺，为1937年以来最低。

科学家说，美西长达数十年的特大干旱正因人为全球暖化而加剧。

无节制地燃烧化石燃料导致全球暖化，改变了天气型态，在部分地区引发强烈风暴，另一些地区则遭受令人痛苦的干旱。（译者：刘文瑜/核稿：卢映孜）

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