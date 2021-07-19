美西超级野火持续延烧 居民再度被迫撤离

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（法新社洛杉矶19日电） 美国西部与加拿大多数地区今天的天气持续燠热干燥，俄勒冈州的靴筒山大火」（Bootleg Fire）延烧，当局紧急下令进行新一波的撤离行动。

美国境内现有80场野火正在发展。官员表示，其中规模最大、邻近俄勒冈州与加州交界的「靴筒山大火」连夜延烧，燃烧面积从27万4000英亩，扩大至29万英亩土地，相当于3个底特律都会区的面积。当局已紧急撤离约2000名居民，但预计还有更多人将被迫离开家园。

美国国家气象局（National Weather Service）的卫星影像显示，俄勒冈州南部的靴筒山冒出巨大浓烟，烟雾直冲天际，并朝东北方数百英里外的加拿大边境蔓延。

不过，随着消防人员在靴筒山西侧取得进展，目前整体火势控制率增至先前的3倍多，达到22%。

强风和大范围雷暴仍是严重威胁。消防人员认为，加州塔霍湖（Lake Tahoe）观光区的火势迅速蔓延，起因就是雷击。

此外，7月4日由闪电引起的「塔玛拉克山火」（amarack Fire），在狂风吹袭下，已经狂猛延烧2万多英亩，迄今为止控制率仍然是零。

© 2021 AFP