美要求德黑兰完全遵守核协议 伊朗外长驳斥

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（法新社德黑兰28日电） 美国呼吁伊朗必须先完全遵守核协议，伊朗今天驳斥美方要求，坚称在美国退出核协议后，德黑兰当局仅采取「补救措施」。

新任美国总统拜登政府昨天证实重返伊朗核协议的意愿。前总统川普2018年决定退出后，伊朗核协议一直命悬一线。

但美国国务卿布林肯（Antony Blinken）发表声明表示，一旦伊朗恢复履行承诺，美国就会重返核协议。

美国、中国、俄罗斯、法国、英国与德国2015年在德黑兰签署的历史性伊朗核子协议，正式名称是联合全面行动方案（Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA），目的在防止伊朗发展核武。

伊朗外交部长查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）今天驳斥美方要求。

查瑞夫发推文说：「帮国务卿布林肯事实查核一下，是美国违反了联合全面行动方案。」

查瑞夫说，除了美国单方面退出核协议外，还实施制裁「阻止伊朗进口食物和药品」，甚至对「遵守联合国安全理事会决议施加惩罚」。

查瑞夫还说：「现在是谁才该踏出第一步？绝对不要忘记川普的极限失败。」他也强调伊朗「遵守联合全面行动方案」，且仅采取「可预见补救措施」。

川普于2018年让美国退出联合全面行动方案，并对伊朗实施严厉制裁，维持「极限施压」政策。

伊朗隔年以停止履行核协议中大部分关键承诺来回应。根据该协议，伊朗同意限制其核活动，换取解除制裁等经济利益。

© 2021 AFP