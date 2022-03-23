美警告伊朗若不在核协议谈判中让步 将改采「B计画」

（法新社华盛顿22日电） 先前媒体报导，伊朗和西方列强重启核子协议的谈判进入最后阶段。不过美国国务院今天警告，如果德黑兰拒绝在谈判上让步，华府将转而执行「B计画」。

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法新社报导，在1个星期之前，华府官员还抱持希望，认为经过近1年的谈判，旨在阻止伊朗发展核武能力的协议即将顺利达成。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）16日时表示：「我们已接近达成可能的协议，但目前还在谈判。我们确实相信，剩余问题可获解决。」

美国官员还说，他们认为德黑兰将在3月20日的波斯新年诺露兹节（Nowruz）之后达成协议。

不过，隔日美方态度丕变。普莱斯21日改口称：「我想明确表达，协议既非迫在眉睫，也尚未敲定。」

22日，普莱斯虽未承认谈判陷入僵局，但他指出，如果无法达成协议，且伊朗发展核武的计画并未中止，美国将提出应急计划。

普莱斯告诉媒体记者:「伊朗有责任作出他们认为很困难的决定。」

他说：「事实上，我们正准备应对双方完全恢复或不恢复『联合全面行动方案』（JCPOA，即伊朗核子协议的正式名称）的2种情况。」

「我们正同时准备迎接拥有或没有JCPOA的世界。不论如何，拜登总统对伊朗永远无法取得核武的承诺将不会改变。」

据信在谈判过程中，德黑兰坚持2大要求：如果美国再次退出协议，须保证提供部分保护措施；华府取消将「伊斯兰革命卫队」（Islamic Revolutionary Guard Corps）列为「外国恐怖主义组织」。

据普莱斯的说法，双方「仍在努力解决一些难题」，但他没有说明双方的分歧出现在哪些问题上。

「我们知道这个问题（重启核子协议）非常紧迫，而且现在德黑兰有责任做出决定。」

© 2022 AFP