美警告俄恐入侵乌克兰 克里姆林宫：歇斯底里又不合逻辑

（法新社莫斯科21日电） 俄罗斯军队近期在乌克兰边境集结，引起西方国家关注。克里姆林宫今天痛斥美国警告俄罗斯恐入侵乌克兰的言论「歇斯底里」、「既不合逻辑也不礼貌」。

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华府表示，俄罗斯在乌克兰边界附近进行「不寻常」的军事活动，「确实令人非常担心」。

克里姆林宫发言人培斯科夫（Dmitry Peskov）在俄罗斯国营电视台上说：「这件歇斯底里的事情就是有心人在煽风点火。」

他还说：「有些国家会派遣武装部队到他国境内，然后指控我们在自家领土有不寻常的军事活动，这就是美国。」「这既不合逻辑也不礼貌。」

培斯科夫暗指，乌克兰可能正在寻求一种透过武力解决自身问题的方法。

自2014年俄罗斯兼并乌克兰领土克里米亚后，乌克兰军队一直在与俄罗斯接壤的两个地区和亲俄分离势力发生激烈冲突。

乌克兰与其西方盟国指控俄罗斯派遣军队和武器支持分离主义分子，莫斯科否认这项说法。

美国国务卿布林肯（Antony Blinken）昨天拒绝透露，美国情治单位是否认为俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）意在从乌克兰夺取土地。

他说：「我们不知道蒲亭总统的意图是什么，不过我们很清楚以前发生过什么事。」「我们知道这套剧本，就是假藉乌克兰或其他国家的一些虚假挑衅，作为俄罗斯一直计划去做某些事情的藉口。」

蒲亭18日表示，西方正在黑海举行演习，并派遣轰炸机在其边界附近飞行，「升高」乌克兰冲突。

今年初前线暴力事件遽增后，俄国便在春季调动10万军力集结于乌克兰边境，引发冲突急遽升高的疑虑。乌东冲突迄今已夺走1万3000多条人命。（译者：陈怡君/核稿：刘文瑜）

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