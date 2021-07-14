美警告海地古巴人 勿因政局动荡试图逃亡美国

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿13日电） 华府当局今天警告海地人和古巴人，不要因为国内动荡就试图逃来美国，因为不仅海路旅程危险，还可能遭到遣返。

美国国土安全部长马约卡斯（Alejandro Mayorkas ）表示：「试图从海路移民，永远没有对的时机。不值得冒这个险。」

「让我说清楚，如果你循海路，你不会来到美国。」

海地与古巴近来政局动荡，海地总统摩依士（Jovenel Moise）上周遇刺后，领导阶层一片混乱。古巴则因民众不满社经情势，周末期间爆发广泛且空前的示威。

马约卡斯表示，现在还没有证据显示试图经海路从海地和古巴赴美的人数增加，但海岸防卫队（Coast Guard）在佛罗里达州出动的飞机支援下，巡逻海域，若有移民船只必将拦阻。

他说：「在海上被拦截的移民，不管国籍为何，都不能进入美国。」他说，目前正是飓风季，经由佛罗里达海峡的旅程特别危险，近几周已有20人在试图前来美国时丧命。

美国持续协助海地调查摩依士遇刺案，也派出海岸防卫队船只前往海地外海。马约卡斯表示：「我们决心支持海地政府寻求此案正义，我们重申，美国支持海地人民。」

「我们也和古巴人民站在一起，支持他们脱离古巴专制政府造成的压迫与经济困境，寻求自由。」

© 2021 AFP