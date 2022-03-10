美认了在乌克兰有生物实验室 要防俄取得资料

（法新社华盛顿9日电） 美方表示，他们正与乌克兰合作，防止入侵的俄罗斯军队查扣生物研究素材。俄罗斯反控这印证美、乌很可能已违反禁止生物武器公约，将促请国际组织介入调查。

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国务次卿卢岚（Victoria Nuland）在联邦参议院外交委员会听证会直接被问到乌克兰有无生物武器，承认确有在当地与乌方合作的生物实验室。

她说：「乌克兰确有生物研究设施，我们现在担心俄军很可能正千方百计想拿到。因此我们正与乌克兰就如何不让任何这类研究素材落入俄军之手展开合作。」

俄国外交部6日推文指出，俄军发现有证据显示，基辅正销毁由五角大厦资助、在乌克兰当地的军用生物计画相关资料。

俄国国际传真社（Interfax）报导，卢岚承认美国在乌克兰确有经营生物实验室后，俄国下议院外交委员会主席斯鲁茨基（Leonid Slutsky）不排除基辅与华府恐违反禁止生物武器公约（BWC）。

斯鲁茨基今天在社媒Telegram上写道：「幕后出资的美方很清楚，若俄国专家拿到2月24日以来仓促销毁的实验室样本，很可能证明基辅与华府违反禁止生物武器公约。」

俄国下议院议长沃洛金（Vyacheslav Volodin）表示，将责成外交委员会、军事委员会起草决议，诉请联合国、欧洲理事会议员大会（PACE）、欧洲安全暨合作组织议会大会（OSCE PA）及相关国际组织介入，传达调查乌克兰境内生物实验室活动的必要。

© 2022 AFP