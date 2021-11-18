美议员推特PO进击的巨人砍拜登 众院祭谴责决议

（法新社华盛顿17日电） 美国共和党籍联邦众议员戈萨在推特分享改编日本动画「进击的巨人」的影片，描绘他击杀民主党议员欧加修－寇蒂兹和总统拜登，联邦众议院今天罕见通过谴责决议来制裁他。

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民主党控制的众议院以223票对207票通过一项决议，谴责死忠支持前总统川普的极右派亚利桑那州众议员戈萨（Paul Gosar），戈萨被迫在议场接受民主党人长达一个多小时的轮番炮轰，众院两个委员会也将他除名。

仅有两名共和党议员在表决时投下赞成票，共和党人痛批民主党此举是党派政治。

众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）在谴责前说：「我们不允许国会成员拿谋杀彼此或威胁美国总统来开玩笑。这是对我们民选官员的危害，也是对众议院制度的侮辱。」

谴责决议是众议院最严厉的惩罚形式，过去一个世纪来，仅有少数议员面临制裁，最近一次是在11年前。

戈萨本月初在推特分享一段改编自日本漫画「进击的巨人」的动画影片，画面包含他持剑砍向纽约州民主党籍众议员欧加修－寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）的脖子，接着攻击拜登，引发强烈反弹后，戈萨将这段获得数百万次点阅的影片删除，但未在公开场合忏悔或道歉。

© 2021 AFP