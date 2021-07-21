美议员紧咬政府资助武汉实验室研究害命 佛奇暴怒

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（法新社华盛顿20日电） 美国总统拜登的政敌持续就COVID-19疫源质疑政府，联邦参议员保罗和防疫专家佛奇今天在国会激烈交锋，保罗直指佛奇逃避背负全球400万条人命的责任，让佛奇怒不可抑。

共和党籍参议员保罗（Rand Paul）今天指控白宫防疫专家佛奇（Anthony Fauci）在美国国家卫生院（NIH）资助中国武汉病毒研究所从事一项争议性研究上「混淆真相」，让一向庄严肃穆的国会听证会罕见爆发激烈争辩。

COVID-19（2019冠状病毒疾病）病毒起源众说纷纭，病毒是从实验室外泄的论点，让武汉病毒研究所成为焦点。上述提到的研究称为「功能增益」（gain-of-function）研究，科学家为了更精准地预测新兴传染病的特性，会在研究中提高微生物的传播能力和毒性。

佛奇说：「保罗参议员，坦白说，你不知道你自己在说什么，我想要严正地告诉你。」自美国18个月前爆发COVID-19疫情以来，佛奇参加了数十场听证会，这是他第一次如此愤怒地回应。

佛奇气冲冲地指着这位肯塔基州的国会议员说：「如果有人在此说谎，那就是你，参议员。」

保罗警告佛奇，向国会撒谎将面临刑事惩罚，保罗提醒这位拜登的左右手，他曾告诉国会议员，「美国国家卫生院从未资助武汉病毒研究所的功能增益研究」。

保罗大声朗读一位医师的评估报告，他说，这证实了这样的研究确实是在中国神秘的实验室进行，而且是由美国国家卫生院资助。

保罗说：「他们取用只在动物身上才有致病力的病毒株，并增加了它们对人类的传染性。」

佛奇回应，有数名病毒学家断定这项研究并非功能增益研究时，保罗马上提出严厉的指控。

保罗表示：「你顾左右而言他，因为你试图逃避担负世界各地因疫情死亡的400万条性命的责任。」

他说：「凡资助实验室的人，包括你自己，都有责任。」

这位曾在前总统川普政府任职、之后获拜登延揽的抗疫大将，显得怒不可遏。

佛奇说：「你是在暗示我们的作为导致人们失去了宝贵的生命。我完全无法接受。」

佛奇后来表示，保罗在多次听证会上「故技重施」，紧咬华府资助武汉病毒研究所的功能增益研究，与他发生过多次龃龉，提出的指控「毫无所本」。

病毒是从实验室外泄的说法，最初被外界广泛斥为阴谋论，但拜登5月下令情报机构彻查疫源后，让实验室外逸论再度受到关注。（译者：陈怡君/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP