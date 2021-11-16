美记者遭缅甸羁押半年获释 称在狱中未受虐

（法新社杜哈15日电） 缅甸英文媒体「缅甸前线」的美籍记者芬斯特（Danny Fenster）从缅甸监狱获释后今天遭驱逐出境。他表示入狱期间没「挨饿或挨揍」，但担心他的磨难永远不会结束。

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遭囚禁6个月的芬斯特面容憔悴，他说自己无端被关，但未受缅甸当局虐待。

37岁的芬斯特抵达卡达首都杜哈后告诉记者：「我是无端被捕并受牢狱之灾，以身体状况来讲还算健康。我没有挨饿，也没有挨打。」

他说：「身体上是感觉还好，但就是所有监禁都一样的困窘，就是闷到快发疯。时间拖越久就越担心永远出不来，这是最大的担忧，得试图保持理智。」芬斯特将从杜哈飞往美国。

芬斯特入狱前，曾在「缅甸前线」（Frontier Myanmar）工作约1年。他5月试图逃离缅甸与家人团聚时被捕。

芬斯特上周因非法集会结社、煽惑他人及违反签证规定等罪，遭缅甸军事法庭判处11年有期徒刑，原本预计明天另要出庭受审煽动暴乱等更重的罪，但今天军政府突然以「人道理由」赦免并释放芬斯特，结束他长达176天的牢狱生活。

前美国驻联合国大使、人质谈判代表李察逊（Bill Richardson）方面发表声明说，李察逊与缅甸军政府领导人敏昂莱「面对面谈判」后，芬斯特得以获释。

芬斯特的父亲与儿子通电话后表示自己如释重负。他说：「芬斯特在木板架上睡了近6个月。他说飞机上有张床，我跟他说你好好休息、伸展一下筋骨。我真的很高兴听到（获释）这个消息。」

缅甸军政府表示，渡边秀夫（Hideo Watanabe）和?川阳平（Yohei Sasakawa）等两名日本特使参与了释放芬斯特的谈判，但未说明细节。美国政府表示乐见芬斯特获释，并称他是遭「非法拘留」。

李察逊本月稍早飞往缅甸，表示进行一趟「民间的人道主义任务」。

国际危机组织（International Crisis Group）缅甸资深顾问霍塞（Richard Horsey）怀疑美国会做任何让步，「比较有可能的好听说法，应是缅甸觉得将美国公民扣为人质是个坏主意」。

据缅甸在地人道监督组织表示，缅甸军政府自今年2月政变夺权以来即箝制媒体，大肆搜捕批评军方镇压异己的数十名记者，迄今军方镇压行动已造成逾1200人丧命。（译者：陈怡君/核稿：陈亦伟）

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