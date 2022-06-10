美调查委员会公布1月6日国会暴动案火爆画面

（法新社华盛顿9日电） 美国前总统川普支持者去年1月6日大举直捣国会大厦，联邦众议院特别委员会今天举行首场公开听证会，会中公布先前未曾曝光过的火爆画面，鲜明地描绘了事发当下的纷乱。

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数十名新闻工作者、政治人物和国会职员今天为了去年1月6日国会暴动案委员会调查结果的首场听证会挤进国会大厦庄严的甘农会议厅（Cannon Caucus Room）。原本热络闲聊的众人，在开场演说后，很快地对眼前大型萤幕上播放的暴动影片感到震惊，而陷入沉默。

这段影片多由先前未曾曝光过的影片组成，以分钟为单位分解的片段，痛苦地提醒着人们，群众试图扰乱议员将政权从川普移交给拜登的正式表决时所发生的骚乱。

委员会展示了遭新法西斯主义组织「骄傲男孩」（Proud Boys）煽动的群众在国会周边压制警方，甩开路障长驱直入的时刻。

警方绝望地试着阻止群众涌入未果，滋事群众爬上临时搭建的棚架，扔掷椅子，最终闯入国会大厅。

旁听席上的众人全神贯注地坐着观看冲突的画面，当时国会议员若未遭疏散，恐酿成更大规模的悲剧。

影片中滋事群众打破窗户、或突破各个入口涌入国会大厦时，旁听席上一些人时而将视线移开，但许多人拿起手机记录。部分闯入国会大厦的民众身穿战术装备。

这段影片将暴动人士从国会外围闯越的画面，与滋事民众在国会大厦内游荡的画面并列，穿插川普事前煽动群众、事后赞赏这群民众的影片和音档。

© 2022 AFP