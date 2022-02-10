美谐星鲍伯沙吉陈尸饭店 家属：死于头部创伤

（法新社迈阿密9日电） 美国谐星鲍伯沙吉（Bob Saget）1月在佛罗里达州一家饭店突然过世，震惊好莱坞，他的家人今天发表声明说，他确定死于头部创伤。

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鲍伯沙吉在1980到1990年代热门电视喜剧「俏皮老爸天才娃」（Full House）中的演出广受喜爱，上月巡回演出期间入住奥兰多格兰德湖丽思卡尔顿饭店（Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes）时，被人发现不省人事。65岁鲍伯沙吉的死因，原本并不清楚。

他的家人在声明中说：「当局已经确定，鲍伯沙吉死于头部创伤。」

家属说，「当局推断，鲍伯后脑不小心撞上了东西，当时他觉得无所谓，上床睡觉」；并指出，死因「与吸毒和喝酒无关」。

鲍伯沙吉因在「俏皮老爸天才娃」中扮演丹尼．谭纳（Danny Tanner）一角而成名，谭纳在剧中是一位抚育3个女儿的单亲爸爸，其中一个女儿由双胞胎姐妹玛莉凯特（Mary Kate）和艾希莉欧森（Ashley Olsen）轮流扮演。

他还是一位出色的单口喜剧演员，曾为美国哥伦比亚广播公司（CBS）喜剧影集「追爱总动员」（How I Met Your Mother）担任配音，早年也主持过「欢笑一箩筐」（America's Funniest Home Videos）。（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

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