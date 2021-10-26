美谐星Netflix节目冒犯跨性别族群 称愿和LGBTQ族群会面

（法新社洛杉矶25日电） 美国脱口秀谐星戴夫夏普尔在Netflix的特辑「华丽最终回」被控煽动跨性别恐惧症（transphobia），他今天表示愿意和跨性别族群面对面，并感谢Netflix力挺。

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戴夫夏普尔（Dave Chappelle）表示，他「十分愿意」和LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿）族群会面。

他的「华丽最终回」（The Closer）特辑引发不满人士上周在影音串流巨擘Netflix洛杉矶总部前抗议。示威民众说，戴夫夏普尔拒绝和他们对话。

戴夫夏普尔今天把最近在纳希维尔演出的影片上传IG，他在影片中说：「这不是事实。倘若他们有邀请我，我会接受，尽管我不清楚我们要谈些什么。」

戴夫夏普尔在本月稍早Netflix上架的单口喜剧节目中主张「性别是事实」，并说LGBTQ族群「太过敏感」，引发他们的愤怒。

LGBTQ族群谴责「华丽最终回」，并警告对少数族群的刻版印象，恐导致真实世界的伤害。

Netflix内容长萨兰多斯（Ted Sarandos）为节目辩护，他在遭外流的致员工电邮中说到，「萤幕上的内容不会直接转化为现实世界的伤害」，同时表示Netflix将「支持艺术自由」。

萨兰多斯之后虽对未能感同身受LGBTQ族群员工的痛苦表示歉意，但仍坚称节目不该被下架，或者加注免责声明。

戴夫夏普尔在影片中表示：「感谢上天，幸好有萨兰多斯和Netflix，他是目前唯一没有取消我的人。」

影片中，戴夫夏普尔对着现场欢呼的粉丝说，他现在面临的问题和LGBTQ族群无关，而是和「公司利益」有关。他说，节目引发争议后，他的一部即将上映的纪录片开始遭到影展单位「取消」。

「不怪LGBTQ族群...这个族群我所认识的人都很可爱也很支持，所以我不懂怎么会这样。」

他表示：「致跨性别族群，我非常愿意当你们的听众。但你们没找我。我不会屈服于任何人的要求。」

戴夫夏普尔的最新纪录片「无题」（Untitled），纪录2020年夏天他在俄亥俄州郊区住家附近的户外演出。当时适逢COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情封城，以及抗议非裔男子佛洛伊德（George Floyd）在明尼阿波利斯（Minneapolis）遭白人警察以膝压住颈部致死的示威活动如火如荼进行之际。

© 2021 AFP