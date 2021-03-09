美谴责俄罗斯散播不实资讯 诋毁美国制疫苗

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿8日电） 美国今天谴责俄罗斯重施故技，散播不实资讯诋毁美国制2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗，指称此举危及人民生命。

隶属美国国务院、负责监督外国宣传的全球参与中心（Global Engagement Center）表示，有4个网路平台散播不实讯息，而俄国情治单位是幕后推手。

美国国务院发言人普莱斯（Ned Price）告诉记者，这些网站散播的「不实讯息，是针对已获美国食品暨药物管理局（FDA）批准的两款疫苗」。指的是辉瑞（Pfizer）与莫德纳（Moderna）疫苗。

普莱斯说：「非常清楚的是俄国重施故技，散播有关每天都在拯救人命疫苗的不实资讯，这么做可能危及人民生命。」

「华尔街日报」（WSJ）率先披露全球参与中心这项调查发现，指称这些网站过分强调美国辉瑞疫苗的风险，用意显然是在吹捧自家生产的「卫星-V」（Sputnik-V）疫苗。

全球参与中心也发现，中国曾短暂做过类似举动，但最后决定藉由凸显北京自身努力来提升疫苗吸引力。

美国情治单位长年以来一直怀疑俄罗斯在散播不实医疗资讯，其中包括1980年代散播美国科学家创造出会导致爱滋病（AIDS）的爱滋病毒（HIV）等谣言。

© 2021 AFP