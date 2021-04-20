美财政部成立新办公室 监督相关税收与经济政策

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（法新社华盛顿19日电） 美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今天宣布成立新的气候办公室，以监督相关税收和经济政策，藉此支持政府应对气候变迁的行动。

美国财政部说，成立「气候中心」（Climate Hub）办公室的目的在于调动资源，运用在气候友善型投资。美国总统拜登将于本月22日主持全球气候视讯峰会。

叶伦在声明中说：「气候变迁为美国经济带来新的挑战和机遇…需要业界与政府对整个经济领域进行投资，并采取行动衡量及减轻对家庭、企业和金融部门构成的气候相关风险。」

她已任命莫顿（John Morton）主掌这个新的气候中心办公室，并「确保财政部尽其所能地因应气候变迁，同时创造增强我国经济的机会」。

莫顿曾于前总统欧巴马执政期间在白宫任职，担任国家安全会议（NSC）能源与气候变迁事务资深主任。

拜登上任后将环保议题列为施政重点之一，除了宣布美国将重新加入巴黎气候协定，并提出2兆美元经济重塑计画，内容包括创造就业机会、检修和升级美国基础设施及投资再生能源。

拜登已邀请40位领导人参与22日至23日的气候视讯峰会，届时料将揭露美国积极减少温室气体排放量的宏大新目标，盼于峰会主导国际减排合作。

叶伦说：「财政和金融激励措施将在应对国内外气候危机，以及为经济变革机会提供资本方面扮演关键角色。」

© 2021 AFP